Kuzey Irak'ta 10 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 10 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatlarıyla öldürüldü.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Metina ve Haftanin bölgelerinde 10 PKK'lı teröristin hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu fadeler yer aldı:

"Tüm yıl boyunca olduğu gibi 2020’nin son saatlerinde de terörle mücadelemiz hız kesmeden devam ediyor. Irak kuzeyi Metina ve Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 10 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi."





