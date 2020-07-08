Kuzey Irak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı Kuzey Irak'ta düzenlenen hava harekatı ile 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." ifadelerine yer verildi.

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