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    Kuzey Irak'ta 3 PKK'lı terörist öldürüldü

    Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, ATAK helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 20.09.2021 - 09:48
    • Güncelleme : 20.09.2021 - 10:09
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    Kuzey Irak'ta 3 PKK'lı terörist öldürüldü

    Türkiye'nin terörle mücadelesi büyük bir azimle devam ediyor.

    Kuzey Irak'ta görevli Türk askeri, bölgedeki hain teröristlere nefes aldırmıyor.

    3 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ

    Son olarak Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde, 3 PKK'lı terörist ATAK helikopterleri ile etkisiz hale getirildi.

    MSB: İNLERİ YERLE BİR EDİLİYOR

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter üzerinden operasyona ilişkin açıklama yaparak "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor." ifadelerine yer verdi.

    Kuzey Irak ta 3 PKK lı terörist öldürüldü #1

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