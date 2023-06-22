Kuzey Irak'ta 4 PKK’lı terörist teslim oldu

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Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadeledeki kararlılığı, terör örgütü tarafından aklı çelinenlere de cesaret veriyor.

Milli Savunma Bakanlığı, 4 teröristin daha kaçarak teslim olduğunu açıkladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Pençe serisi operasyonları ile inlerine girdiğimiz terör örgütü PKK’dan kaçış sürüyor.



Irak’ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 4 PKK’lı terörist daha Habur ve Silopi'deki Hudut Karakolumuza teslim oldu.



Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır!