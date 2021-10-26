Kuzey Irak'ta 5 PKK'lı terörist öldürüldü

Zap bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından etkisiz hale getirildi.

Türk askerinin terörle mücadelesi sürüyor.

Kuzey Irak'ta görevli Mehmetçik, terör örgütü PKK'ya darbe vurmaya devam ediyor.

5 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Son olarak Zap bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

MSB DUYURDU

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Irak’ın kuzeyindeki terörist temizliğimiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Zap bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verdi.