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    Kuzey Irak'ta 5 PKK'lı terörist öldürüldü

    Zap bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından etkisiz hale getirildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 26.10.2021 - 17:54
    • Güncelleme : 26.10.2021 - 18:05
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    Kuzey Irak'ta 5 PKK'lı terörist öldürüldü

    Türk askerinin terörle mücadelesi sürüyor.

    Kuzey Irak'ta görevli Mehmetçik, terör örgütü PKK'ya darbe vurmaya devam ediyor.

    5 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

    Son olarak Zap bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

    MSB DUYURDU

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Irak’ın kuzeyindeki terörist temizliğimiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Zap bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verdi.

    Kuzey Irak ta 5 PKK lı terörist öldürüldü #1

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