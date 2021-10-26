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- Kuzey Irak'ta 5 PKK'lı terörist öldürüldü
Kuzey Irak'ta 5 PKK'lı terörist öldürüldü
Zap bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından etkisiz hale getirildi.
- AA & Ensonhaber
- 26.10.2021 - 17:54
- Güncelleme : 26.10.2021 - 18:05
Türk askerinin terörle mücadelesi sürüyor.
Kuzey Irak'ta görevli Mehmetçik, terör örgütü PKK'ya darbe vurmaya devam ediyor.
5 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Son olarak Zap bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
MSB DUYURDU
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Irak’ın kuzeyindeki terörist temizliğimiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Zap bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verdi.