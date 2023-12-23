6 askerin şehit olduğu saldırının ayrıntıları Dün 6 askerimizin şehit edildiği terör saldırısının detaylarına ulaşıldı. Görüş mesafesinin 1 metrenin altına indiği ağır tipi ve sisli havayı fırsat bilerek el bombaları ve roketatarlarla üs bölgesine saldırdı. Komandolar karşılık vererek teröristlere zaiyat verdirdi.

AA & Ensonhaber

Irak'ın kuzeyinden dün acı haber geldi. Terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen saldırıda 6 asker şehit oldu 1 asker yaralandı.

Edinilen bilgiye göre terörist saldırı şöyle gerçekleşti:

Teröristler sis ve tipiden yararlandı

Hakkari Dağ ve Komdando Tugayı'nın Hakurk bölgesindeki Pençe harekatında, Şehit Uzman Çavus Alpay Aras 3 operasyonunda, komandolar ağır şartlarda teroristleri takip ediyordu.

- Operasyon sırasında teröristler 1. Dağ Komando Tugayı'na sızmaya çalıştı.

- Geçici üs bölgesine yaklaşmaya çalışan teröristler sis ve tipiyi fırsat bildi.

- Görüş mesafesinin 1 metrenin altına indiği bölgede teröristler uzun namlulu silahlar, el bombaları ve roketatarlarla birliğe saldırdı.

- Tim, bu koşullarda çatışırken ikinci destek timi hemen harekete geçti ve teröristleri hedef aldı.

Kaçmaya çalışan teröristlerin çoğu öldürüldü

- Birlik, son derece ağır hava koşullarını fırsat bilen teröristlerin saldırısında şehit verdi, teröristler bir süre sonra kaçmaya çalıştı ancak komandolar sızan teröristlerin önemli bölümünü etkisiz hale getirdi.

Askeri kaynaklar, bölgenin haftalardır kar altında olduğunu, saldırı sırasında kar fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin birkaç metreye indiğine vurgu yaptı.

Saldırının ardından bölgeye çok sayıda takviye birlik sevk edildi.

Yine sisli ve tipili havada saldırdılar

Güvenlik kaynakları ve uzmanlar, bugün 6 şehit verdiğimiz saldırıda da teröristlerin sisli ve yoğun tipinin olduğu havayı fırsat bilerek sızma girişiminde bulunduğunu, ilk ateşte 6 askerimizin şehit olduğunu, 1 askerimizin de yaralandığını belirtti.

Sonrasında kaçmaya çalışan teröristlerden 13'ü etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

