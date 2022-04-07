Kuzey Irak'ta arkadaşını şehit eden uzman çavuş, hakim karşısına çıktı

Silahını temizlerken asker arkadaşı Emrah Erkan'ın ölümüne neden olan Ertuğrul Yıldızbaş, savunmasında şakalaştıklarını söyleyerek "Silah boş sanıyordum, tetiğe basınca silah birden ateş aldı" dedi.

Kuzey Irak'ta görevli uzman çavuş Ertuğrul Yıldızbaş, 5 Kasım 2021 tarihinde beylik tabancasını temizlemek isterken şarjörünü çekip mekanizmasını boşalttıktan sonra yere doğru bir kere tetik düşürdü.

Yıldızbaş, o sırada yanındaki arkadaşı Emrah Erkan'ın uyandığını görünce tabancayı bu kez ona çevirip, aynı hamleyi tekrarladı.

Şaka yapmak istedi, can aldı

Alandaki arkadaşlarının uyarılarını dikkate almayan Yıldızbaş, ardından şarjörü takıp mekanizmayı çektikten sonra yattığı yerde Emrah Erkan'ın başına tabancayı doğrultup tetiği çekti. Silahın ateş almasıyla Emrah Erkan şehit oldu.

Ağırlaştırılmış müebbetle yargılanmaya başladı

Olayla ilgili soruşturma başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ertuğrul Yıldızbaş hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açtı.

"Gülerek 'vur' dedi, boş sandığım için tetiğe bastım"

Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ertuğrul Yıldızbaş ve taraf avukatları katıldı. Mahkemede söz alan Yıldızbaş, jandarma ve savcılıkta verdiği ifadeleri şokun etkisinde verdiğini ve mahkemede savunma yapmak istediğini söyledi. Yıldızbaş, "Silahım da tozun içine düşmüştü ve tozunu alayım dedim. Elime aldım, namluda mermi yoktu, şarjörü çıkardım ve yere doğru bir kere tetik düşürdüm. İçinde mermi olmadığı için silah patlamadı. Daha sonra şaka amaçlı yanındaki Emrah'ın üzerine doğru tuttum ve bir kez daha tetik düşürdüm ve yine silah patlamadı. Daha sonra Hakan arkadaşım 'Bir daha yapma, şakası olmaz' dedi. Sonra ben silahı yan tarafıma koydum. Silahı alıp yerine koyacaktım bu sefer arkadaşım Emrah, silahın namlusundan tutarak alnına dayadı. Gülerek 'vur' dedi. Ben de o anda silah boş sanıyordum tetiğe basınca silah birden ateş aldı. En yakın arkadaşımdı, pişmanım." dedi.

Tanık asker: Ertuğrul şoka girip ağladı

Ardından olay sırasında bölgedeki askerler tanık olarak dinlendi. Şırnak'tan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile mahkemeye bağlanan Savaş G., maktulle sanığın arkadaş olduklarını ve aralarında hiçbir husumet bulunmadığını belirterek, "Ertuğrul beylik tabancasını aldı, yere doğru tetik düşürdü. Sonra Emrah'a doğru tutarak tetik düşürdü. Silahla şaka olmaz diye uyardık. Daha sonra şarjörü taktı, mekanizmayı kurdu ve tetiği çekti. Silah bir anda patladı ne olduğunu anlamadık. Ben olayı net gördüm ve hala gözümün önünden gitmiyor. Ertuğrul sonra termal içliği aldı ve Emrah'ın kanayan yerine bastırdı. Şoka girmişti ve ağlıyordu." dedi.

Duruşma ertelendi

Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, eksik hususların giderilmesine karar verip duruşmayı erteledi.