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    Kuzey Irak'ta helikopter kazası: 1 şehit

    Kuzey Irak'ta helikopter kazası: 1 şehit

    Kuzey Irak'ta kaza kırıma uğrayan Skorsky tipi bir helikopterde Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti şehit oldu.
    • Haber Merkezi
    • 05.09.2022 - 14:16
    • Güncelleme : 05.09.2022 - 15:06
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    Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarına girmeye devam ediyor.

    Pençe-Kilit bölgesinde süren operasyondan kötü haber geldi.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kuzey Irak'ta dün askeri bir helikopterin kırıma uğradığını açıkladı.

    1 askerimiz şehit oldu

    Sert iniş yapan helikoperdeki Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti'nin şehit oldu.

    MSB'den yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 04 Eylül 2022 tarihinde, Skorsky tipi bir helikopterimizin ikmal faaliyeti esnasında teknik nedenlerle sert iniş yapmak zorunda kalarak kaza kırıma uğraması sonucu kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Ümit Kesti şehit olmuştur.

    Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.

    Kuzey Irak ta helikopter kazası: 1 şehit #1

    Şehit ateşi Ordu'ya düştü

    Şehidin şehadet haberi, Ordu'nun Fatsa ilçesi Güvercinlik Mahallesi'ndeki yaşayan ailesine yetkililer tarafından verildi. Şehidin babaevine dev Türk bayrağı asıldı.

    Fatsa Güvercinlik Mahallesi Muhtarı Hami Gülboy, “Şehidimizin ailesine acılı haberi yetkililerle birlikte verdik. En son Fatsa ilçemize kendisi gibi asker olan 1,5 ay önce kardeşinin düğününe gelmişti. Evli ve 1 çocuk babası olan şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum.” dedi.

    Ordu'ya şehit ateşi düştü VİDEO



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