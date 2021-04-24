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Kuzey Irak'ta kapsamlı operasyon
Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Avaşin, Basyan ve Kandil'e operasyon düzenlendiği bildirildi.
- Haber Merkezi
- 24.04.2021 - 13:39
- Güncelleme : 24.04.2021 - 14:07
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), teröre karşı mücadelesine sınır ötesinde de devam ediyor.
Terörle mücadele kapsamında TSK, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Avaşin, Basyan ve Kandil bölgesinde bulunan PKK hedeflerini geceden itibaren ablukaya aldı.
Ablukaya alınan bölgede teröristler köşeye sıkıştırılırken, uçaklar da birer birer iniş ve kalkış gerçekleştirdi.
SİHA'LAR SAHADA
TSK'ya bağlı helikopterler ve uçaklardan özel kuvvetler ve komandoların bölgeye indirildiği bilgisi aktarılırken, SİHA'lar da sahaya indi.