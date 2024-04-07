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Mehmetçik'in PKK terör örgütüyle kararlı mücadelesi devam ediyor.
Bu kapsamda kuzey Irak'ta 6 terörist öldürüldü.
"6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi"
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Tüm gücümüzle mücadeleye devam!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekâtı ile etkisiz hâle getirdi.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek!"
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