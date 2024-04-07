Kuzey Irak'ta Mehmetçik'ten nokta operasyon: 6 PKK'lı öldürüldü MSB, Metina ve Gara bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin hava harekatı ile yok edildiğini duyurdu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Mehmetçik'in PKK terör örgütüyle kararlı mücadelesi devam ediyor.

Bu kapsamda kuzey Irak'ta 6 terörist öldürüldü.

"6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi"

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tüm gücümüzle mücadeleye devam!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekâtı ile etkisiz hâle getirdi.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek!"