Haberler



Gündem



Kuzey Irak'ta nokta operasyon: Yüzlerce silah ve mühimmat ele geçirildi

Kuzey Irak'ta nokta operasyon: Yüzlerce silah ve mühimmat ele geçirildi Mehmetçik, Zap bölgesinde 467 adet kullanılmamış AK-47 piyade tüfeği ile birlikte çok sayıda mühimmat ele geçirdi. Bu son dönemde tek seferde ele geçirilen en yüksek silah rakamını olarak tarihe geçti.