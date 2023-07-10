Kuzey Irak'ta PKK'ya darbe! Sözde Zap sorumlusu Ferit Yüksel öldürüldü Terör örgütü PKK'nın sözde Zap eyalet sorumlusu Batman Serzan Mava kod adlı terörist Ferit Yüksel, güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.

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Hain teröristler için güvenli bir bölge yok.

Türk Silahlı Kuvvetleri yurt içi, sınır ve sınır ötesinde terörle mücadelesini hız kesmeden sürdürüyor.

Türkiye'nin gündeminden terörü çıkarmakta kararlı olan güvenlik güçleri, bu kez Kuzey Irak'ta başarılı bir operasyona imza attı.

Sözde Zap sorumlusu sarı torbada

Böylelikle etkisiz hale getirilenler listesine bir yenisi daha eklendi.

Bu kez hedefte terör örgütünün sözde Zap eyalet sorumlusu vardı.

Teröristin 852 rakımlı mağarada saklandığı öğrenildi ve bunun üzerine kahraman Mehmetçik harekete geçti.

'Telim ol' çağrısına ateşle karşılık veren terörist, Türk askeri tarafından etkisiz hale getirildi.

İki teröristin de üstü çizildi

Teröristin geçen sene etkisiz hale getirilen Siyabend kod adlı terör örgütü PKK'nın sözde Zap eyalet sorumlusunun yakın adamlarından Batman Serzan Mava kod adlı Ferit Yüksel olduğu belirlendi.

Yüksel’in terör örgütünün bölgedeki kritik muhaberelerden sorumlu olduğu ifade edildi.

İki hain teröristin geçmiş yıllarda saklandıkları bir mağara çekilen fotoğrafı da ortaya çıktı.

"Ferit Yüksel saklandığı mağarada etkisiz hale getirildi"

Milli Savunma Bakanlığı, konuya ilişkin şu açıklamada bulundu: