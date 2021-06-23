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    Kuzey Irak'ta uzman çavuş, atılan bombayı bacaklarıyla patlattı

    Teröristlerin drone ile attığı bombanın arkadaşlarına zarar vermemesi için kendisini feda eden Uzman Çavuş Yusuf Yayla, bombayı iki bacağının arasında patlatarak sağ bacağından oldu.
    • Haber Merkezi
    • 23.06.2021 - 09:05
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    Kuzey Irak'ta uzman çavuş, atılan bombayı bacaklarıyla patlattı

    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Kuzey Irak’ta yürütülen Pençe Yıldırım Harekâtı’nda kapsamında yürütülen çalışmalar sürüyor.

    Kuzey Irak’ın Hakuk bölgesinde bölücü terör örgütü PKK, dün 10. Komando Tugay Komutanlığı'nda Mehmetçikle karşı karşıya geldi.

    Birlikte görevli olan 30 yaşındaki Uzman Çavuş Yusuf Yayla, çatışma esnasında drone ile havadan atılan bombayı fark etti.

    PATLAYICIYI BACAKLARINA SIKIŞTIRDI

    Uzman Çavuş Yayla, diğer silah arkadaşları zarar görmesin diye büyük bir kahramanlık örneği gösterip patlayıcıyı iki bacağının arasında sıkıştırdı.

    Kuzey Irak ta uzman çavuş, atılan bombayı bacaklarıyla patlattı #1

    SİLAH ARKADAŞLARI ZARAR GÖRMEDİ

    Patlayan bomba Yayla’nın bacağından yaralanmasına neden olurken diğer silah arkadaşları, Yayla sayesinde zarar görmedi.

    Olayın ardından helikopter ile bölgeden alınan uzman çavuş, Fatihler Kışlası’na tahliye edildi.

    SAĞ BACAĞI DİZ ALTINDAN KOPTU

    Ardından Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavisine başlanan Yayla’nın sağ bacağının diz altından koptuğu belirtildi.

    "GAZİMİZİ ZİYARET EDECEĞİZ"

    Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı ise olayı duyar duymaz hemen harekete geçtiklerini ve Yayla’nın ailesi ile görüştüklerini ifade etti. Yayla’nın babasının da emekli uzman çavuş olduğunu kaydeden Başkan Kumartaşlı, Yayla’nın hafta içi Ankara GATA’ya sevk edildiğinde kendisini ziyaret edeceklerini belirtti.

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