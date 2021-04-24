Kuzey Irak'taki Metina bölgesinin önemi

Habertürk Dış ve Güvenlik Politikaları Yayın Koordinatörü Çetiner Çetin, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Avaşin, Basyan ve Kandil'e düzenlenen operasyonun neden yapıldığını tek tek anlattı.

Terörle mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Avaşin, Basyan ve Kandil bölgesinde bulunan PKK hedeflerini geceden itibaren ablukaya aldı.

Terör örgütünün bağlantı ve geçiş noktalarının önlenmesinin asıl amaç olduğu operasyonla ilgili detaylar gelirken, Habertürk Dış ve Güvenlik Politikaları Yayın Koordinatörü Çetiner Çetin de önemli bilgiler verdi.

ÇETİNER ÇETİN, DETAYLARIYLA BİRLİKTE OPERASYONUN NEDENLERİNİ ANLATTI

Bu operasyonla terör örgütünün dağıtım şebekesini tamamen kapatmış oluyoruz diyen Erçetin, yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Gara'dan 16 şehit verdikten sonra çekildik, dolayısıyla bizim şu an herhangi bir askeri üssümüz yok. Metina'nın kontrol altına alınmasıyla beraber terör örgütünün dağıtım şebekesini tamamen kapatmış oluyorsunuz.

"İKİ HATTIN BİRLEŞTİĞİ BU ALANIN KONTROL ALTINA ALINMASI KOLAY DEĞİL"

Türkiye'nin herhangi bir yerinden gerek siyasi gerek maddi her anlamda lojistik bu bölgeye geliyor ve buradan dağıtım sağlanıyor. Dolayısıyla Çukurca Türkiye'nin engebe, fiziki koşullar ve mevsim koşullarının en zorlu olduğu yerlerden birisi. Çok uzun yıllar Çukurca, İki Yaka ve Sarp Dağları dediğimiz (Yüksekova bölgesine düşen) Zap bölgesinden Metina'ya kadar çok ciddi kayıplar verdiğimiz alanlardan birinden bahsediyorum. Bu iki hattın birleştiği alanın tam anlamıyla kontrol altına alınması çok kolay bir iş değil.

Kuzey Irak’daki Metina bölgesinin önemi



"GEÇİŞLER VE LOJİSTİK ENGELLEME, BÜYÜK ÖLÇÜDE BAŞARIYA ULAŞTI"

4 yıldır Türk Silahlı Kuvvetleri, parça parça, parsel parsel, bölerek bu alanı belirli bölgelerden kontrol altına almaya çalışıyor. Buraları kontrol altına almak demek, terör örgütünün bir kamptan diğerine geçişini engellemek, o geçişlerin engellenmesiyle beraber lojistik hattın kesilmesi anlamına geliyor. Bu büyük ölçüde başarıya ulaşmış durumda.

"PKK, KANDİL'DEN SURİYE'YE UZANAN HATTI KULLANAMIYOR"

Artık terör örgütü PKK, Kandil'den başlayıp Suriye'ye kadar uzanan o lojistik hattını büyük ölçüde kullanamıyor. Genel itibarıyla Kandil, Süleymaniye, Kerkük ve Musul hattı kullanılarak Suriye'ye doğru bir hareket alanı söz konusu. Ama bugüne baktığımız zaman örgütün sınır hattımızı kullanarak Suriye'ye geçiş alanı çok büyük şekilde kesintiye uğramış durumda."