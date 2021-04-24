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    Kuzey Irak'taki operasyonun başında Hulusi Akar var

    Kuzey Irak'taki operasyonun başında Hulusi Akar var

    Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın komutasında Irak'ın kuzeyindeki PKK hedeflerini vurdu.
    • DHA
    • 24.04.2021 - 15:47
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    TSK, Irak’ın kuzeyinde 10 Şubat'ta düzenlediği 'Pençe Kartal-2' operasyonunun ardından dün gece yeni bir operasyon başlattı.

    Metina bölgesi ağırlıklı olmak üzere Zap, Avaşin, Basyan, Kandil ve Gara bölgelerini kapsayan operasyonda, belirlenen PKK hedefleri savaş uçakları tarafından vuruldu.

    Harekata katılan yaklaşık 50 uçak, sınırı geçip teröristlere bomba yağdırdı. Harekat boyunca savaş uçaklarının, havada kalan tanker uçaklarından yakıt ikmali yaptığı belirtildi.

    İHA VE SİHA’LAR GÖREVDE

    Operasyonda TSK'ya ait yerli İHA ve SİHA'lar da görev aldı. SİHA'lar ile ATAK helikopterleri, hava harekatı sırasında teröristlerin kaçış noktalarını bombaladı.

    AKAR YÖNETİYOR

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanları tarafından takip edilip yönetilen harekata, komandolar ve özel kuvvetlerden oluşan kara birlikleri de katıldı.

    Ayrıca sınır hattında görev yapan Mehmetçik de PKK hedeflerinin vurulduğu bölgelerde temizlik çalışması yaptı.

    Hulusi Akar

    HEDEFLER VURULDU

    Operasyonda PKK'lı teröristlerin yuvalandığı sığınak ve barınak olarak kullanılan çok sayıda hedef imha edildi. Ayrıca terör örgütünün cephane olarak kullandığı mağaralar da vuruldu. Türkiye'ye sızmak için hazırlık yaptığı değerlendirilen teröristlerin ağır kayıplar verdiği belirtildi.

    Kuzey Irak

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