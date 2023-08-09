Pençe Kilit operasyonu bölgesinde 2 asker şehit oldu

Mehmetçik, teröristlerin korkulu rüyası olmayı sürdürüyor...
İnlerine hapsolan hainleri bir bir tespit eden kahramanlar, sarı torbalara koyana kadar da durmuyor.
Kahramanca mücadele sırasında ise üzücü haberler gelmeye devam ediyor.
İki asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, yaşanan çatışmalarla ilgili bilgi verdi.
Bakanlık, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 2 askerimizin şehit olduğunu açıkladı.
3 asker yaralandı
Açıklamada 3 askerin de yaralandığı duyuruldu.
"Bölgede operasyonlar devam etmektedir"
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 09 Ağustos 2023 tarihinde, BTÖ mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonrasında kahraman silah arkadaşlarımız P. Tğm. Fatih Uğur ALTINBAŞ ve İs. Uzm. Çvş. Kemal ÖZEK şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralanan kahraman silah arkadaşlarımız tedavilerinin yapılması maksadıyla derhal hastaneye sevk edilmişlerdir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.