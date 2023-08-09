Pençe Kilit operasyonu bölgesinde 2 asker şehit oldu Kuzey Irak'tan acı haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 2 askerimizin şehit olduğunu açıkladı.

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Mehmetçik, teröristlerin korkulu rüyası olmayı sürdürüyor...

İnlerine hapsolan hainleri bir bir tespit eden kahramanlar, sarı torbalara koyana kadar da durmuyor.

Kahramanca mücadele sırasında ise üzücü haberler gelmeye devam ediyor.

İki asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, yaşanan çatışmalarla ilgili bilgi verdi.

Bakanlık, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 2 askerimizin şehit olduğunu açıkladı.

3 asker yaralandı

Açıklamada 3 askerin de yaralandığı duyuruldu.

"Bölgede operasyonlar devam etmektedir"

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: