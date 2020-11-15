Rauf Denktaş, 15 Kasım 1983'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanını devlet olgusuyla dünyaya ilan etti. KKTC'nin kuruluşunun üzerinden 37 yıl geçti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), 37 yıl önce bugün bağımsızlığını tüm dünyaya ilan etti.

KKTC'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, 15 Kasım 1983'te KKTC'nin resmen kuruluşunu dünyaya duyurdu.

TRT Arşiv'in sunduğu görüntülerde Rauf Denktaş'ın KKTC'nin kuruluşunu ilan ettiği sözlerde şu ifadeler yer aldı:

"Kıbrıs Türk halkının meşru ve önüne geçilmesi imkansız istek ve iradesine tercüman olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız bir devlet olarak kurulduğunu dünya ve tarih önünde ilan ediyoruz."

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 37'nci yaşına girdi VİDEO

KKTC'DE TÜRKLERE RUM ZULMÜ

Rumlara ait silahlı gruplar 1963'ten itibaren Kıbrıs Türklerine silahlı saldırılar gerçekleştirmeye başladı.

Kıbrıs Türklerini, ülke yönetiminden baskı ve zulümle uzaklaştırmaya çalışan Rumlar, Kıbrıslı Türklere karşı yürüttükleri saldırılar ve ambargoları 1963-1974 yıllarında arttırarak sürdürdü.

Yunanistan'da 1967'de yönetimi ele geçiren askeri darbe yönetimi, Kıbrıs'ta Boğaziçi ve Geçitkale köylerine saldırılar düzenledi.

TÜRKİYE, YUNANİSTAN'A GERİ ADIM ATTIRDI

Türkiye'nin anlaşmalardan doğan müdahale hakkını kullanacağı yönündeki ihtarı üzerine Yunanistan, Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde adadan kuvvetlerini çekmek zorunda kaldı.

Kıbrıs Türkleri 29 Aralık 1967'de, 1960 Anayasası tam anlamıyla işletilinceye kadar kendi yönetimlerinin kendilerince sağlanması anlamına gelen ''Kıbrıs Geçici Türk Yönetimi''ni kurdu.

Geçici yönetim, bir süre sonra ''Kıbrıs Türk Yönetimi''ne dönüştürüldü. Bu yönetim biçimi, "Otonom Türk Yönetimi"nin ilan edildiği 1974'e kadar sürdü.

Kıbrıs adasını Yunanistan'a bağlamak için kurulan EOKA-B'nin liderlerinden Nikos Sampson, Yunanistan'da iktidarda bulunan cuntanın desteğiyle gerçekleştirdiği darbeyle 15 Temmuz 1974'te Kıbrıs Cumhurbaşkanı Makarios'u devirdi. Adadaki darbe haberi Ankara'ya ulaşınca Milli Güvenlik Kurulu toplandı.

KIBRIS BARIŞ HAREKATI

Dönemin Başbakanı Bülent Ecevit, toplantının ardından Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) Kıbrıs'a müdahale ihtimaline karşı hazırlık yapılması yönünde talimat verdi.

Türkiye, adaya ortak müdahalede bulunulması için garantör devletlerden İngiltere'nin kapısını çaldı. İngiltere'ye, iki garantör devlet olarak adaya müdahale önerildi. Londra'ya giden Bülent Ecevit'in teklifi, İngiltere Başbakanı tarafından kabul görmedi.

"AYŞE TATİLE ÇIKSIN"

Türkiye, Kıbrıslı Türklerin güvenliğini de dikkate alarak Başbakan Ecevit'in "Ayşe tatile çıksın" mesajıyla 20 Temmuz 1974 günü Barış Harekatı’nı başlattı.

Böylece Kıbrıs'ın Yunanistan'a ilhakı önlenerek Kıbrıs Türk halkının varlığı da güvence altına alındı. Harekatın başarıyla sonuçlanmasının ardından 13 Şubat 1975'te Kıbrıs Türk Federe Devleti kuruldu.