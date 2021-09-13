Kuzey Kore, uzun menzilli füze denemesi yaptı

İki füze denemesi, 1500 kilometreye kadar mesafe katetti. Silah geliştirme kapasitesinin kıtlık ve krize rağmen korunduğuna dikkat çekildi.

Kim Jong-un liderliğindeki Kuzey Kore, füze denemelerine devam ediyor.

Yonhap ajansının Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'na (KCNA) dayandırdığı haberinde, Kuzey Kore'nin, cumartesi ve pazar günleri yeni tip uzun menzilli füze denemeleri yaptığı duyuruldu.

GIDA KITLIĞI VE EKONOMİK KRİZE RAĞMEN...

İki denemede de füzelerin, 1500 kilometreye kadar mesafe katettiği belirtilen haberde, Kuzey Kore'nin, gıda kıtlığı ve ekonomik krize rağmen hala silah geliştirme kapasitesine sahip olduğu ifade edildi.

ÖNCEKİ DENEMELER

Bazı yerel medya organlarında, Kuzey Kore'nin, ABD Başkanı Joe Biden'ın ocak ayında göreve gelmesinden sadece birkaç saat sonra füzesi denemesi yaptığı bilgisi yer almıştı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin 21 Mart'ta batı kıyısı açıklarında füze denemesi yaptığını duyurmuştu.