Kuzey Makedonya'da 59 kişinin öldüğü yangında ağır yaralanan 9 kişi Türkiye'ye getirildi

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'e yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Koçani şehrindeki gece kulübünde çıkan yangında 59 kişi yaşamını yitirdi.

Yangında ağır yaralanan 9 kişi Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçaklarla Türkiye'ye getirildi.

3 yaralıyı taşıyan Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçak, Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi.

Buradan ambulanslarla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk edilen 3 kişi tedavi altına alındı.

6 yaralının da ambulans uçakla Ankara'ya götürüldüğü öğrenildi.

BAKAN MEMİŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kuzey Makedonya'nın Koçani şehrinde meydana gelen yangında hayatını kaybedenleri ve yaralananları üzüntüyle öğrendiklerini ifade etmişti.

Resmi temasların ardından ivedilikle harekete geçildiğini vurgulayan Memişoğlu, şunları kaydetmişti:

Durumu ağır olan 3 yaralıyı tedavi etmek amacıyla bakanlığımıza ait ambulans uçak ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanemize naklediyoruz. Hastaların tedavileri şehir hastanemiz bünyesinde hizmet veren Avrupa'nın en büyük yanık merkezinde devam edecektir. İhtiyaç durumunda tedavi görmeleri için yeni hastaların naklini gerçekleştirmeye devam edeceğiz. 'İnsan, önce insan' şiarımızla gönül coğrafyamız Balkan ülkelerinin yanındayız. Rabbimden acil şifalar diliyor, Kuzey Makedonya halkına taziyelerimi iletiyorum.