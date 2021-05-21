Son etaba gelinen Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7'nci kısmı olan Habipler ve Hasdal kavşakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Otoyol'daki ekolojik tüneller, köprüler dikkat çekti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünce inşa edilen Kuzey Marmara Otoyolu'nun açılışı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı.

İstanbul'dan çevre illere ve diğer bölgelere ulaşımı kolaylaştıran Kuzey Marmara Otoyolu Projesi, kentin batısındaki Kınalı mevkisinden başlayıp, Kocaeli ve Sakarya'yı kuzeyden geçerek Sakarya'nın Akyazı ilçesi yakınlarında sonlandı.

ULAŞIM SORUNLARINA KALICI ÇÖZÜMLER

Üç ana bölümden oluşan Kuzey Marmara Otoyolu'nun açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un ulaşım sorununa kalıcı çözümler üretildiğini belirtti.

"TÜM BÖLÜMLERİ TAMAMLAMIŞ BULUNUYORUZ"

Projenin 7'nci kısmı için bir arada olduklarını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başakşehir, Kayaşehir gibi yoğun trafiği olan bölgelere kolayca erişimi sağlayacak. Kuzey Marmara Otoyolu'nun tüm bölümlerini tamamlamış bulunuyoruz. Kuzey Marmara Otoyolu'nu Nakkaş Başakşehir kısmıyla büyütüp, 443 kilometreye çıkarıyoruz." dedi.

Kuzey Marmara Otoyolu tamamlandı VİDEO



KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA ÇEVRECİ UYGULAMA: EKOLOJİK KÖPRÜ

Bugün son etabı da tamamlanarak hizmete açılan Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki ekolojik köprüler de dikkat çekti.

Yaban hayatının etkilenmemesi ve tilki, domuz, karaca gibi bölgede bulunma ihtimali olan hayvanların doğal yaşamlarını sürdürebilmeleri için oluşturulan ekolojik köprüler, Kuzey Marmara Otoyolu'nun doğa dostu inşasını da ortaya koydu.