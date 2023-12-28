Kuzey Marmara Otoyolu'nda facia! 6 araç sürücüsü gözaltına alındı... Sabaha karşı Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza yaşandı. Kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 59 kişi yaralandı. Başlatılan soruşturma kapsamında 6 kişiye gözaltı kararı verildi.

AA

Türkiye yeni güne bir kaza haberi ile gözlerini açtı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç bir kaza meydana geldi.

Kazaya, 3 otobüs ve bir tırın da bulunduğu 7 araç karıştı.

Katliam gibi kazada toplamda 10 kişi hayatını kaybederken, 7'si ağır olmak üzere 59 kişi de yaralandı.

Ölümlü kazaya 6 gözaltı

Yaralılar tedavi altına alındı, bölgede ise çalışmalar sürüyor.

Kazaya ilişkin bir son dakika gelişmesi daha yaşandı.

Buna göre; Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazaya karışan araçlardan 6'sının sürücüsü gözaltına alındı.

Ulaşım kilitlendi

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde ulaşım durdu.

Ekipler, yoğun sisin etkili olduğu bölgede araçları yoldan kaldırmak için çalışma başlattı.

Trafik akışı, Anadolu Otoyolu'na yönlendirildi. Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara istikametinde ise ulaşım normal seyrinde ilerledi.

Ulaşıma kapanan otoyolun İstanbul istikameti, araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından tek şeritten kontrollü olarak araç trafiğine açıldı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse de bölgeye gelerek inceleme yaptı.

Bakanlardan açıklamalar

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kazada 10 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini, 8'i ağır 59 kişinin yaralandığını bildirdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kaza ile ilgili olarak Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup bir cumhuriyet başsavcı vekili koordinesinde 3 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)