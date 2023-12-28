Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza! Sakarya Valisi Karadeniz'den ilk açıklama Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya mevkiinde 7 aracın karıştığı kazaya ilişkin açıklama yapan Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, yaralıların hastaneye sevk edildiğini söyledi. Vali Karadeniz, kazanın oluşum şekline ilişkin ise arkadan bir gelen otomobilin tıra çarptığını ve araçlarından inen yayalara yine arkadan gelen araçların çarptığını belirtti.

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İHA

Kuzey Marmara Otoyolu'nda, sabah saatlerine korkunç bir kaza meydana geldi...

Aralarında 3 otobüs ve bir tırın da bulunduğu 7 aracın karıştığı kazada, 10 kişi hayatını kaybetti.

7'si ağır olmak üzere 59 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgeye gelen ve incelemelerde bulunan Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz ise kazaya ilişkin kısa bir bilgi verdi.

Karadeniz açıklamasında, yaralıların tedavisinin sürdüğünü söylerken kazanın nasıl gerçekleştiğine ilişkin ise şu ifadelere yer verdi;

"Olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını sürdürüyor"

Saat 05.00 sıralarında 7 aracın karıştığı trafik kazasında Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul istikametine doğru olan bölümünde maalesef 10 vatandaşımız hayatını kaybetti. 59 vatandaşımız ise yaralandı.



Yaralılarımızdan 7'sinin durumu ağır ve orta diğerleri hafif yaralı şeklinde bildirildi. Bu 7 yaralımızdan biri ameliyata alınmış durumda. Gördüğünüz gibi tüm ekipler, buradalar. Bu konuyla ilgili olan tüm ekipler buradalar.

"Yaralıların tedavileri sürüyor"

Yaralıların 10 farklı hastanede tedavisi sürüyor. İki tanesi Kocaeli'ne sevk edildi. Diğeri Sakarya, merkez ve ilçeler şeklinde. Durumumuz bu. Olay yeri inceleme ekiplerimiz incelenmeye devam ediyor.



Cumhuriyet başsavcımız ekibiyle burada. Ayrıca yine hastanede de çalışan adliyeden de ekipler var.



Olay yeri incelemenin çalışmaları tamamladıkça araçların kaldırılması ve trafiğe açılması için çalışmalar devam ediyor.

Kazanın nasıl gerçekleştiği soruldu

Olay yeri inceleme ekibi çalışıyor. Ama ilk aracın küçük otomobilin tıra çarpması şeklinde başladığı tahmin ediliyor. Bu bir tahmin. Daha sonra diğer araçların çarptığı şeklinde.



Vefat edenlerin bir kısmı ise araçlarından inen yayalara arkadan gelen araçların çarpması şeklinde tahmin ediliyor. Belirleyici olacak olan şey olay yeri inceleme ekiplerin yaptıkları tespitler olacak.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)