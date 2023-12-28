İHA

Kuzey Marmara Otoyolu'nda sabah saatlerinde meydana gelen korkunç kazayla ilgili detaylar netleşmeye başladı.

10 kişinin hayatını kaybettiği ve 59 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Aralarında 3 otobüs ve 1 tırın da bulunduğu 7 aracın aşırı sis nedeniyle karıştığı kazaya dair, soruşturma da başlatıldı.

Soruşturma başlatıldığını Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada duyurdu.

"Üç Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi"

Kuzey Marmara yolu Sakarya mevkiinde 11 vatandaşımızın vefat ettiği, 7’si ağır 57 vatandaşımızın yaralandığı aşırı sis sebebiyle birden çok aracın karıştığı trafik kazasında vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.



Kaza ile ilgili olarak Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili koordinesinde üç Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir.