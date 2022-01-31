Kuzey Marmara Otoyolu'nu işleten firmaya ceza kesildi

Kar yağışı nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu'nun bazı kısımlarının trafiğe kapalı kalması nedeniyle işletmeci firmaya 6,8 milyon lira ceza kesildi.

İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle birçok bölgede yollar kapandı, sürücüler saatlerce yolda mahsur kaldı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda da gerekli çalışmaların yapılmaması nedeniyle sürücüler sorun yaşadı.

Görüntülerin de kamuoyuna yansıması üzerine işletmeci firmaya yönelik ceza kesilmesi bekleniyordu.

ÜCRETLER İADE EDİLDİ

Kuzey Marmara Otoyolu İşletmesi, 24 Ocak'ta kar yağışı nedeniyle kapanan kesimlerde beklemek zorunda kalan ve mağduriyet yaşayan sürücülerin otoyol geçiş ücretlerini iade etti.

6,8 MİLYON LİRA CEZA

Ayrıca, otoyolda bazı kısımlarının trafiğe kapalı kalması nedeniyle işletmeci firmaya 6,8 milyon lira ceza kesildi.