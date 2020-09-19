Kuzey Marmara Otoyolu'nun Gebze-İzmit Kavşağı arasındaki kesimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete girdi.

Türkiye, bir yandan salgınla mücadele ederken diğer taraftan da yeni yatırımlar yaparak ekonomisini güçlendirmeye devam ediyor...

KUZEY MARMARA OTOYOLU'NUN GEBZE-İZMİT KAVŞAĞI AÇILDI

Son olarak 400 kilometrelik Kuzey Marmara Otoyolu'nun Gebze-İzmit kavşakları arasındaki kesimi bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katılımıyla açıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu Projesi ile uluslararası yol güzergahındaki İstanbul'un trafik yükü azalacağı öğrenilirken, açılışın ardından Sevindikli Kavşağı ile TEM İzmit-1 Kavşağı arası, bu gece araç trafiğine hizmet vermeye başlayacak.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun 5'inci kısmı açıldı- İZLE

YILDA 595 MİLYON LİRA TASARRUF SAĞLANACAK

Ayrıca Gebze-İzmit Kavşağı kesimi, Kuzey Marmara Otoyolu üzerinden Gebze-İzmit güzergahında kesintisiz trafik akışını sağlayarak, Gebze-İzmit arasında zamandan 270 milyon lira, akaryakıttan 317 milyon lira, emisyonun daha az salınımından 8 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 595 milyon lira tasarruf edilmesini sağlayarak ekonomiye katkıda bulunacak.

TEM VE D-100 KARAYOLU RAHAT BİR NEFES ALACAK

Gebze-İzmit Kavşağı arasının trafiğe açılmasıyla, İstanbul ile Kocaeli arasında yüksek trafik hacmine maruz kalan mevcut TEM Otoyolu ve D-100 Karayoluna hızlı, güvenli ve konforlu yeni ulaşım alternatifi oluşturulacak.

İstanbul yönünden Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullanarak gelen araçlar Çayırköy mevkinde İzmit'e ve İzmit-Kandıra Devlet Yolu'na, mevcut TEM Otoyolu'nun Kandıra ve Doğu İzmit Kavşakları arasında TEM İstanbul-Ankara Otoyolu'na bağlanabilecek.