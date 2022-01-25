Kuzey Marmara ve TEM Otoyolu ulaşıma açıldı

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada an itibarıyla otoyolların trafiğe açıldığını duyurdu.

İstanbul'u günlerdir tesiri altına alan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatmıştı.

Şiddetini giderek artıran kar yağışı nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolunda zincirleme kazalar ardı ardına gelirken, tedbir ve önlem amaçlı otoyolda trafik tamamen durdurulmuştu.

TRAFİK FELÇ OLDU, KAZALAR YAŞANDI

Kuzey Marmara Otoyolu'nda 30'dan fazla araç zincirleme kazaya karışırken, tırların yoldan geçişleri dururulunca uzun kuyruklar oluştu.

ULAŞTIRMA BAKANI AÇIKLAMA YAPTI

Bu kapsamda Kuzey Marmara ve TEM Otoyolu'nun trafiğe kapanmasının ardından Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu açıklamalarda bulundu.

İstanbul'da an itibarıyla kapalı bir yolun bulunmadığını söyleyen Karaismailoğlu, Twitter hesabından açıklamalarına devam etti.

"İSTANBUL'DA KAPALI YOL BULUNMAMAKTADIR"

Karaismailoğlu, "Kuzey Marmara Otoyolu ve TEM Otoyolu dahil olmak üzere İstanbul’da @KarayollariGM ağında kar yağışından dolayı kapalı bir yol bulunmamaktadır. Tüm yollarımız trafiğe açılmıştır." ifadelerini kullandı.