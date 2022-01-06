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    Kuzguncuk'ta haç çıkarma töreni yapıldı

    Hazreti İsa’nın doğumunun ve vaftiz edilişinin yıldönümü nedeniyle düzenlenen törende, haç çıkarmak için denize atlayan 2 kişiye, haç kolyesi, hediye edildi.
    • DHA
    • 06.01.2022 - 13:27
    • Güncelleme : 06.01.2022 - 13:28
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    Kuzguncuk'ta haç çıkarma töreni yapıldı

    İstanbul'un Üsküdar ilçesinde Hazreti İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıldönümünde Kuzguncuk'taki Rum Ortodoks Ayios Yeorgios Kilisesi'nde ayin düzenlendi.

    AYİNİ METROPOLİTAN EMMANUEL YÖNETTİ

    Yaklaşık 3 saat süren ayinin ardından kortej eşliğinde dualar edilerek haç atma töreninin yapılacağı Kuzguncuk İskelesi'ne yüründü.

    Burada  Metropolitan  Emmanuel’in denize attığı haçı çıkarmak için  2 kişi  denize atladı.

    HAÇI ÇIKARMAK İÇİN DENİZE ATLADILAR

    İlias Ouanis Tawadros denizden çıkardığı haçı öptü ve Meropolitan Emmanuel ‘e sundu.

    Haçı çıkarmak için denize atlayan 2  kişiye de altın haç kolye hediye etti.

    BÖLGEDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

    Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı ayin ve haç atma törenleri çevrede bulunanlarca ilgiyle izlendi.

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