Kuzguncuk'ta haç çıkarma töreni yapıldı

Hazreti İsa’nın doğumunun ve vaftiz edilişinin yıldönümü nedeniyle düzenlenen törende, haç çıkarmak için denize atlayan 2 kişiye, haç kolyesi, hediye edildi.

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde Hazreti İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıldönümünde Kuzguncuk'taki Rum Ortodoks Ayios Yeorgios Kilisesi'nde ayin düzenlendi.

AYİNİ METROPOLİTAN EMMANUEL YÖNETTİ

Yaklaşık 3 saat süren ayinin ardından kortej eşliğinde dualar edilerek haç atma töreninin yapılacağı Kuzguncuk İskelesi'ne yüründü.

Burada Metropolitan Emmanuel’in denize attığı haçı çıkarmak için 2 kişi denize atladı.

HAÇI ÇIKARMAK İÇİN DENİZE ATLADILAR

İlias Ouanis Tawadros denizden çıkardığı haçı öptü ve Meropolitan Emmanuel ‘e sundu.

Haçı çıkarmak için denize atlayan 2 kişiye de altın haç kolye hediye etti.

BÖLGEDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı ayin ve haç atma törenleri çevrede bulunanlarca ilgiyle izlendi.



























