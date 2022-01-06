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- Kuzguncuk'ta haç çıkarma töreni yapıldı
Kuzguncuk'ta haç çıkarma töreni yapıldı
Hazreti İsa’nın doğumunun ve vaftiz edilişinin yıldönümü nedeniyle düzenlenen törende, haç çıkarmak için denize atlayan 2 kişiye, haç kolyesi, hediye edildi.
- DHA
- 06.01.2022 - 13:27
- Güncelleme : 06.01.2022 - 13:28
İstanbul'un Üsküdar ilçesinde Hazreti İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıldönümünde Kuzguncuk'taki Rum Ortodoks Ayios Yeorgios Kilisesi'nde ayin düzenlendi.
AYİNİ METROPOLİTAN EMMANUEL YÖNETTİ
Yaklaşık 3 saat süren ayinin ardından kortej eşliğinde dualar edilerek haç atma töreninin yapılacağı Kuzguncuk İskelesi'ne yüründü.
Burada Metropolitan Emmanuel’in denize attığı haçı çıkarmak için 2 kişi denize atladı.
HAÇI ÇIKARMAK İÇİN DENİZE ATLADILAR
İlias Ouanis Tawadros denizden çıkardığı haçı öptü ve Meropolitan Emmanuel ‘e sundu.
Haçı çıkarmak için denize atlayan 2 kişiye de altın haç kolye hediye etti.
BÖLGEDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI
Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı ayin ve haç atma törenleri çevrede bulunanlarca ilgiyle izlendi.