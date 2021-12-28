KYK 3 aylık toplu ödeme ne kadar, ne zaman yatacak? Bakan Kasapoğlu duyurdu!

KYK 3 aylık toplu ödeme ne kadar, ne zaman yatacak? Bakan Kasapoğlu duyurdu!

KYK öğrenim kredisinden ilk kez faydalanacak olan öğrencilere ekim, kasım ve aralık ayı ödemeleri toplu olarak yatırılacak. Peki, KYK 3 aylık toplu ödeme ne kadar, ne zaman yatacak?

Üniversiteye başlayan binlerce öğrenci, KYK burslarının ne zaman ve ne kadar yatacağını merak etmeye başladı.

KYK öğrenim kredisinin ekim, kasım ve aralık ayları dahil olmak üzere toplu olarak alacak öğrenciler, gözünü bakanlığa çevirdi.

Öğrencilerin uzun zamandır beklediği haber, yılbaşı öncesi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan geldi.

Gençleri daha fazla bekletmek istemeyen Kasapoğlu, KYK'nın yatırılacağını sosyal medyadan duyurdu.

Peki, KYK 3 aylık toplu ödeme ne kadar, ne zaman yatacak? İşte yanıtı...

KYK 3 AYLIK TOPLU ÖDEME NE KADAR, NE ZAMAN YATACAK?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, ilk defa burs veya kredi alacak öğrencilerin, bu gece itibarıyla hesaplarına ekim, kasım ve aralık aylarının ödemelerinin (toplamda bin 950 lira) yatırılacağını duyurdu.