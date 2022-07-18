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    KYK ana para sorgulama ekranı: KYK faizsiz ana para geri ödemesi nasıl öğrenilir?

    KYK öğrenim kredisini borcu olan vatandaşlar, ödeyecekleri ana para tutarını sorguluyor. İşte KYK ana para sorgulama ekranı...
    • Haber Merkezi
    • 18.07.2022 - 17:43
    • Güncelleme : 18.07.2022 - 17:46
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    KYK ana para sorgulama ekranı: KYK faizsiz ana para geri ödemesi nasıl öğrenilir?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KYK borcu olan milyonlarca vatandaşa müjdeli haberi verdi.

    Enflasyon oranındaki beklenmedik artış ile birlikte geri ödemesi yükselen KYK öğrenim kredileri, vatandaşları zor duruma sokuyordu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'in talimatı doğrultusunda, sevindiren karar alındı. Buna göre, KYK borcunda yalnızca ana para geri ödenecek.

    Bu noktada milyonlar arama motorlarında "KYK ana para sorgulama" işlemini araştırıyor.

    Peki KYK kredisi ana para nasıl öğrenilir? Ne kadar KYK borcu ödeyeceğim? İşte sorgulama ekranı..

    KYK ana para sorgulama işlemi

    KYK kredi borcu sorgulaması e-Devlet sistemi üzerinden ve Gelir İdaresi Başkanlığı resmi sitesi üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

    Sorgulama ekranı

    KYK ana para sorgulama ekranı: KYK faizsiz ana para geri ödemesi nasıl öğrenilir? #1


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