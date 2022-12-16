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    • KYK başvuruları açıklandı! Başvuru sonuçlarına nasıl bakılır? 2022-2023 KYK başvuru sonuç sorgulama ekranı

    KYK başvuruları açıklandı! Başvuru sonuçlarına nasıl bakılır? 2022-2023 KYK başvuru sonuç sorgulama ekranı

    KYK burs başvurusu yapan binlerce öğrencinin beklediği an geldi. KYK burs başvuru sonuçları açıklandı. Peki sonuçlara nereden bakılır? İşte KYK başvuru sonucu sorgulama ekranı...
    • 16.12.2022 - 21:14
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    KYK başvuruları açıklandı! Başvuru sonuçlarına nasıl bakılır? 2022-2023 KYK başvuru sonuç sorgulama ekranı

    Bu yıl üniversiteye başlayan ve üniversite ara sınıf öğrencilerinin gündeminde KYK burs ve kredi ödemeleri yer alıyor.

    2022-2023 yılı KYK başvurularını 17 Kasım 2022 tarihinde sona erdi. Öğrenciler merakla başvuru sonuçlarını bekliyordu.

    Gözler, Gençlik ve Spor Bakanlığı (KYK) Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi.

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından yapılan açıklama ile 2022-2023 KYK burs/öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu.

    KYK başvuru sonuçlarına nasıl bakılır?

    KYK burs/öğrenim kredisi başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girdikten sonra adaylar başvuru sonucu öğrenebilecek.

    KYK BURS/ÖĞRENİM KREDİSİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI

    KYK burc ücreti ne kadar?

    KYK lisans bursu 850 TL'den 1250 liraya

    Yüksek Lisans burs ücreti 1700 TL'den 2 bin 500 liraya

    Doktora burs miktarı ise 2 bin 550 TL'den 3 bin 750 TL'ye yükseltildi.

    Ödemeler ne zaman yapılacak?

    KYK bursu, Aralık ayının sonunda ya da Ocak ayının başında öğrencilere geçmiş ayların ücretleri ile birlikte toplu olarak ödenecek.

    KYK başvuruları açıklandı! Başvuru sonuçlarına nasıl bakılır? 2022-2023 KYK başvuru sonuç sorgulama ekranı #1


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