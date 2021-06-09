KYK borç yapılandırma 2021: KYK borç yapılandırması nasıl ve nereden yapılır?

KYK borç yapılandırma 2021: KYK borç yapılandırması nasıl ve nereden yapılır?

KYK borcu olan vatandaşlar için yapılandırma Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki KYK borçları nasıl ve nereden yapılandırılır? İşte ayrıntılar...

Üniversite yıllarında Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan geri ödemeli öğrenim kredisi alan gençler, ödeyemedikleri kısmı yeniden yapılandırabilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yasayla birlikte vergi, vergi cezaları, gecikme faizi, idari para cezaları, sigorta primleri, yapılandırma işlemlerinden milyonlarca kişi faydalanacak.

Borç yapılandırma işlemlerinde 30 Nisan 2021 tarihinden önceki borçlar kapsamda olacak. KYK borcu olanlar, yeni düzenlemeye göre, borcunu 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeyecek.

Peki, KYK borç yapılandırması nasıl ve nereden yapılır? İşte KYK borç yapılandırmayla ilgili tüm detaylar..

KYK BORÇ YAPILANDIRMA NASIL YAPILIR?

Milyonları ilgilendiren KYK borç yapılandırması ile başvurular online olarak yapılacak. Gelirler İdaresi Başkanlığı’nın ‘ivd.gib.gov.tr’ adresi üzerinden giriş yapılacak.

Online yapılan başvuru sonucunda çıkan bu ekranda e-Devlet ile giriş seçeneği bulunuyor. Buna tıklayarak ve e-Devlet bilgilerinizle giriş yapacaksınız. Sitedeki talimatlarla ilerleyerek başvuru yapılabilecek.

Vergi dairesine ‘turkiye.gov.tr’den de erişilebiliyor. Ya da vergi dairelerine giderek şahsen başvuru yapılabilecek. Ödemeleri de kredi kartıyla veya havale ile yapmak mümkün olacak.

YAPILANDIRMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yapılandırma için 31 Ağustos 2021 tarihine kadar başvuru yapılması gerekiyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na, Ticaret Bakanlığı'na, il özel idarelerine, belediyelere olan borçlar için ilk taksidin 30 Eylül 2021 tarihine kadar, Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı borçlar için ise ilk taksidin 31 Ekim 2021 tarihine kadar ödenmesi gerekecek.

KYK YAPILANDIRMA ÖDEME PLANI

Anaparada herhangi bir indirimin söz konusu olmadığı yapılandırmada, anaparaya eklenmiş olan gecikme zammı ve faizinde indirim yapılmasını sağlıyor.

Geciken süreç için aylık 0.35'lik Yİ-ÜFE oranının esas alınacağı açıklandı. Bu da, önceki dönemlerde aylık 1.40'lık gecikme faizinden daha düşük bir orandır. Borç ödeme süreci henüz başlamamış olan vatandaşlar ve borçlarını düzenli olarak ödeyen kişiler de ‘turkiye.gov.tr’den e-Devlet şifreleri ile gerekli adımları tamamlayarak borçlarını erteleme talebinde bulunabiliyor.

İşsizlik süreci devam eden, lisans veya doktora eğitimine devam eden, askerlik durumu oluşan bireylerin başvuruları dikkate alınacaktır.

Borçlu tarafından yapılandırılan öğrenim kredisinin tamamının ilk taksit ödeme süresinde peşin yatırıldığı durumda, anaparaya eklenecek enflasyon farkının yalnızca yüzde 10'u alınacaktır. Bu da demek oluyor ki, farkın yüzde 90'ı silinecektir.

İkinci taksit döneminde borcun kapatılması durumunda enflasyon farkının yalnızca yarısı alınacaktır. 2 ayda bir olan borç ödemeleri 36 ay sürecek olan 18 taksitte kapatılabilecek.

Taksit faizi, enflasyon farkı ile kararlaştırılan borcu 6, 9, 12 ve 18 taksitte kapatacak vatandaşlar için sırasıyla yüzde 4.5, 8.3, 10.5 ve 15 olarak uygulanacaktır.