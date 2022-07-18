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    KYK borçları silindi mi? Ana para mı ödenecek?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 milyon gencin merakla beklediği KYK bursunun geri ödemesiyle ilgili müjdeli haberi verdi. Merakla beklenen o karar...
    • 18.07.2022 - 17:52
    • Güncelleme : 18.07.2022 - 17:54
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    KYK borçları silindi mi? Ana para mı ödenecek?

    Milyonlarca gencin beklediği KYK borçları ile ilgili düzenleme netliğe kavuştu.

    Üniversite hayatında KYK kredisi kullananları yakından ilgilendiren KYK borçları silinecek mi? soruları yoğun ilgi görüyor.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saraçhane Meydanı'ndaki 15 Temmuz anma programında yaptığı konuşmada, KYK müjdesi için de ilk Kabine Toplantısını işaret etmişti.

    5 milyon gencin merakla beklediği kabine toplantısı bugün saat 14.30'da başladı.

    Yaklaşık 2.5 saat süren toplantının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan ulusa sesleniş konuşmasında konuya dair önemli açıklamalarda bulundu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, KYK borcu olan milyonlarca vatandaşa müjdeli haberi verdi.

    Erdoğan, KYK kredi borcu ödemelerinin enflasyonun yükselmesi ile öğrencilerin üzerinde yük oluşturduğunu, buna da rıza gösterilemeyeceğini belirtti.

    Erdoğan müjdeyi verdi, "Gençlerimizi bu yükün altında bırakamazdık. Kredi geri ödemelerinin alınan rakamı üzerinden ödenmesine karar verdik .Ana para geri alınacak." dedi.

    Bu açıklamanın ardından öğrencilerin mağdur olduğu bir sorun daha çözüme kavuşmuş oldu.

    KYK borçları silindi mi? Ana para mı ödenecek? #1


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