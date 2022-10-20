Son yapılan açıklamalar sonrası binlerce öğrenci "KYK borçları silinecek mi? Faizler ne zaman silinecek?" sorularını araştırıyor. İşte detaylar...

KYK borç faizleri ile ilgili araştırmalar bir kez daha gündemde geldi. Konuya ilişkin binlerce öğrenci, borçların ne zaman silineceğini merak ediyor.

Geçtiğimiz ağustos ayında kabine toplantısında görüşüldükten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjdeli açıklama gelmişti.

Son yapılan açıklamalardan sonra öğrenciler, "KYK borçları silinecek mi? Ne zaman silinecek?" sorularını araştırıyor. İşte detaylar...

KYK borçları silinecek mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin, “Temmuz ayındaki Kabine Toplantımızda, kredi geri ödemelerinin herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılması kararını aldık. Bu uygulamadan hâlen kredi geri ödemesi yapan tüm gençlerimiz yararlanabilecek. Böylece kredi geri ödemelerinde 26 milyar liradan fazla bir yükü gençlerimizin üzerinden kaldırmış olduk” açıklamasını yapmıştı.

Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ise, "Sizlerin çok üzerinde durduğu, çok önemli bir düzenleme söz konusu. Öğrenim kredisinden yaklaşık 1 milyon 292 bin kişi almış. 26 bin kişi de katkı kredisi almış. KYK borçlarının faizlerini siliyoruz. 2018 yılındaki öğrenci aylık 500 TL kredi aldı, bir sonraki yıl TÜFE ile güncelleştirilerek yeni yılın borcu hasıl oluyordu. 4 yıl boyunca bu sürekli yükseliyordu. Bu toplam 27.6 milyar liralık rakama ulaşmış.

Bütün faizlerini siliyoruz, anapara haline döndürüyoruz. Artık öğrenci kredileri hiçbir artışa tabi olmayacak. Öğrenci 1 yıl daha ilave isteyebilir, 4 yıl olanlarda 4+2 yıllık sürede herhangi bir faiz artışı olmayacak. Öğrenci askere giderse askerlik süresinde de yine faiz işlemeyecek. Öğrenci 1 yıl daha ilave aldıktan sonra 3 kere üst üste daha erteleme imkanı olacak. Öğrenci kardeşlerimizin aldıkları kredi katkısını rahat bir şekilde ödeyebilmek için yapılmış, önemli bir düzenleme." dedi.

KYK kredi faizleri silindi mi? Ne zaman silinecek?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda aralarında KYK kredi borçlarının da yer aldığı torba yasa mesaisi başladı. Komisyonun ilk gününde Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 25 maddesi kabul edildi.

Torba yasasına göre öğrencilerin aldıkları KYK kredi borçlarının faizleri silinecek. Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan kredi alan öğrenciler, aldıkları borç miktarını mezuniyetlerinin ardından 2 yıl sonra ödemeye başlayacaklar.

KYK borcu faizsiz ödenecek

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu'nda yapılan değişiklikle, öğrenim kredisi alanlar borçlarını, aldıkları miktar kadar ödeme yapacak.

Öğrenim kurumundan mezun olan ya da herhangi bir nedenle öğretim kurumuyla ilişiği kesilenler, 2 yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı kadar sürede ve aylık dönemler halinde borcunu ödeyecek.

Borçlu borcunu erteleme talebinde bulunduğunda, borçlunun çalışmadığının SGK'dan teyit edilmesi halinde, ilk yıl herhangi bir ilave olmadan, sonraki yıllarda ise her yıl için verilen miktara yüzde 10 eklenerek kredi borcu hesaplanacak. Ancak ilgili yılda TÜFE'nin yüzde 10'dan az olması halinde bu oran uygulanacak. Erteleme işlemi en fazla üç defa yapılabilecek.

Ödemenin askerlik dönemine denk gelmesi halinde, borçlunun talebi üzerine herhangi bir ilave yapılmaksızın askerlik döneminin sonuna kadar kredi borcu ertelenecek.