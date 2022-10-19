KYK borçları silinecek mi? KYK borcu faizleri ne zaman silinecek?

Pek çok öğrenci ve mezun "KYK borçları ne zaman silinecek?" sorusunu merak ediyor. Son gelişmelere göre 2023 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. İşte detaylar...

Öğrenci ve mezunlar tarafından "KYK borçları ne zaman silinecek?" sorusu merak ediliyor. Son olarak KYK borçları ile ilgili AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş'tan açıklama geldi. Elitaş, faizlerin silineceğini, ana paranın geri ödeneceğini ifade etti.

KYK borçları faizleri ne zaman silinecek?

Elitaş, KYK borçları ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Sizlerin çok üzerinde durduğu, çok önemli bir düzenleme söz konusu. Öğrenim kredisinden yaklaşık 1 milyon 292 bin kişi almış. 26 bin kişi de katkı kredisi almış. KYK borçlarının faizlerini siliyoruz.