- Haberler
- Gündem Haberleri
- KYK borçları silinecek mi? KYK borcu faizleri ne zaman silinecek?
KYK borçları silinecek mi? KYK borcu faizleri ne zaman silinecek?
- 19.10.2022 - 16:56
Öğrenci ve mezunlar tarafından "KYK borçları ne zaman silinecek?" sorusu merak ediliyor. Son olarak KYK borçları ile ilgili AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş'tan açıklama geldi. Elitaş, faizlerin silineceğini, ana paranın geri ödeneceğini ifade etti.
KYK borçları faizleri ne zaman silinecek?
Elitaş, KYK borçları ile ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Sizlerin çok üzerinde durduğu, çok önemli bir düzenleme söz konusu. Öğrenim kredisinden yaklaşık 1 milyon 292 bin kişi almış. 26 bin kişi de katkı kredisi almış. KYK borçlarının faizlerini siliyoruz.
2018 yılındaki öğrenci aylık 500 TL kredi aldı, bir sonraki yıl TÜFE ile güncelleştirilerek yeni yılın borcu hasıl oluyordu. 4 yıl boyunca bu sürekli yükseliyordu. Bu toplam 27.6 milyar liralık rakama ulaşmış.
Bütün faizlerini siliyoruz, anapara haline döndürüyoruz. Artık öğrenci kredileri hiçbir artışa tabi olmayacak. Öğrenci 1 yıl daha ilave isteyebilir, 4 yıl olanlarda 4+2 yıllık sürede herhangi bir faiz artışı olmayacak.
Öğrenci askere giderse askerlik süresinde de yine faiz işlemeyecek. Öğrenci 1 yıl daha ilave aldıktan sonra 3 kere üst üste daha erteleme imkanı olacak.
Öğrenci kardeşlerimizin aldıkları kredi katkısını rahat bir şekilde ödeyebilmek için yapılmış, önemli bir düzenleme."