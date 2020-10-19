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    KYK borçlarına yapılandırma geliyor

    KYK borçlarına yapılandırma geliyor

    Vergi ile prim borçlarına yapılandırma çalışmalarına KYK borçları da eklendi.
    • Haber Merkezi
    • 19.10.2020 - 07:15
    • Güncelleme : 19.10.2020 - 07:15
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    Milyonlarca mezun öğrencinin gözü KYK borçları için verilecek kararda.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, pandeminin yaralarını sarmak için bugüne kadarki en kapsamlı yeniden yapılandırma paketi hazırlanıyor

    Hükümet, KYK borçları ve çiftçi borçlarıyla ilgili de yeni bir adım atıyor.

    Kulislere yansıyan son bilgilere göre öğrenci kredileri ile çiftçi borçları yeniden yapılandırma kapsamına alınacak.

    BU HAFTA İSTİHDAM PAKETİNE EKLENECEK

    Bu hafta, İstihdam Paketi'nde eklenecek düzenlemeyle ilgili yapılan toplantılarda kapsam ve detaylar ele alındı.

    UZUN VADEDE TAKSİTLENDİRME

    Emlak vergisinden trafik cezalarına kadar kamu kurumlarına olan hemen hemen tüm borçların ödemesinin kolaylaştırılması, ödemesiz bir dönemle ertelenmesi sonra da uzun vadeli taksitlendirilmesi planlanıyor.

    Öğrenim kredisi borçlarının da yapılandırma kapsamına alınması bekleniyor.

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