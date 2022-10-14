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    KYK borçlarının faizleri silindi mi? KYK borcu düzenlemesi komisyondan geçti mi?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, KYK kredi borçlarının faizlerinin silinmesiyle ilgili yasa teklifiyle ilgili TBMM'de sunum yapıldı.
    • 14.10.2022 - 11:10
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    KYK borçlarının faizleri silindi mi? KYK borcu düzenlemesi komisyondan geçti mi?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz aylarda verdiği müjde ile KYK borç faizlerinin silineceğini duyurmuştu.Bu haber sonrası faizlerin ne zaman silineceği sıklıkla gündeme gelmeye başladı.

    Öğrencilerin aldığı miktara eklenen faiz borcunun silinmesine olanak sağlayacak olan yasa teklifini meclise geldi.

    Yasa teklifiyle hakkında mecliste bir sunum yapan AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, "Tüm öğrencilerimize ve ailelerimize sağladığımız bu önemli imkan ile bundan böyle kredi borçları artmayacak ve düzenleme çerçevesinde mevcut borçlar içinde yer alan toplam 27 milyar lira endeks tutarı terkin edilmiş olacaktır" ifadelerini kullandı.

    KYK borçlarının faizleri silindi mi? KYK borcu düzenlemesi komisyondan geçti mi? #1

    KYK borcu düzenlemesi komisyodan geçti

    TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin, öğrenci kredi borçlarının faizsiz ödenmesini içeren düzenlemelerin de yer aldığı 25 maddesi kabul edildi.

    Yapılan bu değişiklikle, öğrenim kredisi alanlar, borçlarını, aldıkları miktar kadar ödeme yapacak.


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