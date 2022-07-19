KYK borcu faizini ödeyenler ne yapacak? Geri ödenecek mi?

KYK öğrenim kredisi borcu olan öğrenciler için gelen müjdeli haberin ardından "faizi ödeyenler ne olacak" sorusu da gündemde yerini aldı. Peki KYK faizini ödeyenler geri alacak mı? İşte ayrıntılar...

3 milyondan fazla vatandaşın yüzünü güldürecek haber Kabine Toplantısı'ndan çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrenim kredisi olan gençlerin mağduriyetini giderecek KYK müjdesini duyurdu.

Erdoğan, "Kredi geri ödemelerinin herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık. Yani anapara." dedi.

Bununla birlikte, KYK kredisinden yararlanmış olanlar yalnızca anaparayı ödeyecek.

Ancak daha önceden faiziyle birlikte ödeme yapan vatandaşlar ise "KYK faizi ödeyenler ne olacak? Geri ödeme olacak mı" sorularına yanıt arıyor.

Peki KYK faizini ödeyenler ne olacak? Faizler geri ödenecek mi? İşte detaylar...

"KYK faizini ödeyenler ne olacak"

Geçmiş yıllarda KYK faizini ödeyenlerin durumuna dair henüz net bir açıklama gelmedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu uygulamadan halen kredi geri ödemesi yapan tüm gençlerimiz yararlanacak." ifadelerini kullandı ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aldığımız bu kararla kredi geri ödemelerinde toplam 26 milyar liranın üzerinde bir yükü gençlerimizin üzerinden kaldırmış oluyoruz. Böylece mezun olup geri ödemesi başlayacak 1 milyon 49 bin, kredi almış ancak henüz mezun olmamış 812 bin, geri ödemesi vergi dairelerince takip edilen 1 milyon 295 bin olmak üzere yaklaşık 3 milyon 157 bin gencimizin öğrenim kredisi sorununu kökten çözmüş oluyoruz. Önümüzdeki yıldan itibaren kredi ödemesi başlayacak öğrencilerimiz de artık sadece aldıkları kredi rakamı kadar sorumlu olacaklar. Öğrenim kredileriyle ilgili aldığımız kararın gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum."