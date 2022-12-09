KYK burs başvuru sonuç sorgulama! 2022-2023 KYK burs ve kredi başvurusu sonucu nasıl sorgulanır?

KYK burs başvuru sonuç sorgulama! 2022-2023 KYK burs ve kredi başvurusu sonucu nasıl sorgulanır?

KYK burs/öğrenim kredisi başvuru sonuçları sık sık sorgulanıyor. Peki üniversite öğrencilerinin araştırdığı KYK burs başvuru sonuç sorgulama nasıl yapılır?

2022 -2023 KYK burs/öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. 2022 Kasım ayı içerisinde başvuruları alınan KYK burs/öğrenim kredisi başvuruları sonrası adaylar gözünü GSB açıklamasına çevirdi. Peki KYK burs öğrenim kredisi sonuçları açıklandı mı?

KYK burs/kredi sonuçları açıklandı mı?

2022 yılı KYK burs/öğrenim kredisi başvuru sonuç tarihi öğrenciler tarafından merak ediliyor. KYK başvurularının Aralık ayı içerisinde açıklanması beklenmekte.

KYK burs ve öğrenim kredisine zam yapılacağı haberini Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu duyurmuştu.

KYK burs ve kredisi ne kadar?

Kasapoğlu, şu anda KYK burs ücreti olarak lisans öğrencilerine 850 lira, yüksek Lisans öğrencilerine ise 1.700 lira ve doktora öğrencilerine 2 bin 550 lira ödendiğini açıkladı.

KYK burs başvuru sonuçları e-Devlet ekranı vasıtasıyla sorgulanabiliyor. Adaylar e-Devlet ile TC kimlik numaraları ve şifrelerini girerek sorgulama yapabilecek.

KYK BURS/KREDİ BAŞVURU SONUCU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN!