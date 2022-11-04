KYK burs başvuruları başladı mı? Ne zaman başlayacak ve ne kadar olacak? 2022-2023 KYK başvuru tarihi!

KYK burs başvuruları başladı mı? Ne zaman başlayacak ve ne kadar olacak? 2022-2023 KYK başvuru tarihi!

2022-2023 eğitim ve öğretim dönemi başladığı günden itibaren üniversite öğrencileri "2022 KYK burs başvurusu başladı mı? Ne zaman başlıyor ve ne kadar olacak?" sorularını araştırıyor. İşte detaylar...

Bu yıl üniversiteye başlayan ve üniversite ara sınıf öğrencilerinin gündeminde KYK burs başvuruları yer alıyor.

Öğrenciler merakla 2022-2023 yılının KYK başvuru tarihlerini ve burs ücretini bekliyor. Gözler, Gençlik ve Spor Bakanlığı (KYK) Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne çevrildi.

Bu yıl ki yeni dönem burs ve öğrenim kredisi başvurularının başlayacağı tarihe yönelik beklentiler, kasım ayı ile birlikte yoğunlaştı.

2022-2023 YKS kapsamında yükseköğrenim programlarına yerleşen yüz binlerce öğrenci, burs ve kredi başvuru tarihlerine odaklandı.

Üniversite öğrencileri, "2022-2023 KYK burs başvurusu başladı mı? Ne zaman başlıyor ve ne kadar olacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

KYK başvuruları ne zaman başlıyor?

KYK burs başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Geçen yıl KYK burs ve kredi başvuruları 5 Kasım’da başlamış ve 10 Kasım Çarşamba günü saat 23.59’da sona ermişti.

KYK destek hesabı, KYK başvuruları ile ilgili şu ifadelere yer verdi:

"Burs/öğrenim kredisi başvurusu ile ilgili gelişme ve duyurulardan haberdar olmak için https://gsb.gov.tr internet sitemizi ve resmî sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye devam ediniz."





KYK başvuruları nasıl yapılır?

11 adım sürecek olan KYK burs başvurusu e-Devlet ekranında ilk adım başvuru bilgileri olacak. Bu adımdaki bazı uyarıları okuyup onaylayacak olan öğrenciler, sonraki aşamaya geçiş yapacak.

İkinci adımda öğrencinin kimlik bilgileri istenecek. Burada kimlikte yer alan bilgilerin eksiksiz bir şekilde girilmesi ya da yanlış varsa düzeltilmesi gerekiyor.

Üçüncü adımda öğrenim bilgileri, dördüncü adımda bilgilendirme mesajı, beşinci adımda adres bilgileri, altıncı adımda, özel durum bilgileri, yedinci adımda aile bilgileri, sekizinci adımda burs ya da kredinin yatırılacağı Ziraat Bankası bilgileri, dokuzuncu adımda Ziraat Bankası ürün başvuru işlemleri, onuncu adımda verilen bilgilerin önizlemesi, son adım olan on birinci adımda ise son işlem gerekecek.

Öncelikli olarak burs verilecek adaylar

Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)

Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)

Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,

Anne ve babası vefat etmiş olanlar,

Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,

Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,

Amatör milli sporcu olan öğrenciler

Başvuru yaparken dikkat edilmesi gerekenler

Başvurunuzu yaparken her alanı dikkatlice inceleyip kavradıktan sonra cevaplayınız.

Hatalı, eksik bildirim, gerçeğe aykırı beyan yurda girmenizi engelleyeceğinden bildirimlerinizi gerçeğe uygun yapınız.

Kimliğiniz ile ilgili bilgileri, nüfus cüzdanınıza bakarak cevaplayınız.

Bekârsanız anne ve/veya babanızın, evli iseniz kendinizin ve/veya eşinizin gelirleri diğer kamu kurum ve kuruluşlarından teyit edileceğinden bilgileri tam ve doğru olarak giriniz.

Başvuruda bulunduktan sonra başvuru bitim tarihine kadar bilgilerinizde güncelleme yapabilirsiniz.