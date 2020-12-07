KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı? 2020 KYK burs ve kredi sonucu sorgulama ekranı..

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı? 2020 KYK burs ve kredi sonucu sorgulama ekranı..

Öğrencilerin haftalardır beklediği kredi ve burs heyecanı sona erdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2020-2021 yılı KYK kredi ve burs sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Peki KYK sonuçları nasıl öğrenilir?

Burs ya da kredi almak isteyen öğrencilerin e-devlet sistemi üzerinden gerçekleşen başvuru süreci 8 Kasım 2020 Pazar günü saat 23.59'de sona erdi.

Başvuru sürecinin bitmesiyle beraber başvurularını tamamlayan öğrenciler tarafından KYK sonuçlarını araştırmaya başladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğretim kredi ve burs başvurularının açıklandığını duyurdu. Bunun üzerine öğrenciler, KYK nasıl sorgulanır, KYK sonuçlarına nereden bakılır gibi soruları araştırmaya başladı. İşte detaylar..

KYK SONUCU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

KYK kredi ve burs başvuru sonuçlarının her an açıklanması bekleniyor. Sonuçlar https://sonuc.kyk.gov.tr/ adresinden ve e-Devlet kapısı üzerinden açıklanacak. Öğrenciler kimlik bilgileri ve e-Devlet şifresi ile KYK kredi ve burs başvuru sonuçlarını görüntüleyebilecek.

KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR 2020?

2020-2021 eğitim-öğretim yılı için aylık burs-kredi miktarı,

Lisans - 550 TL

Yüksek Lisans - 1.100 TL

Doktora - 1.650 TL

KİMLER ÖĞRENİM KREDİSİNDEN FAYDALANAMAZ?

Bir yükseköğretim kurumundan mezun olan öğrenciler,(dikey geçiş ve yüksek lisans-doktora hariç)

Ek süre öğrenim gören öğrenciler,

Sağlık sebebi dışında önlisans mezunlarından ara vermek suretiyle intibak programına başlayan öğrenciler,

Önlisanstan lisans öğrenimine geçmek için intibak eğitimi yapan öğrenciler, (intibak programı süresince)

Kredi isteğinde bulunduğu tarihte kayıtlı olduğu öğretim kurumunda bir öğretim yılından fazla başarısız olan veya bir yıldan fazla ara veren öğrenciler,

Kurumdan daha önce burs ya da öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

Yabancı uyruklu öğrenciler,

Kurum yurtlarından yurttan süresiz çıkarma cezası alan öğrenciler,

Kesin hükümle mahkum olan öğrenciler,

Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,

Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre kredi almaya yeterli bulunmayan öğrenciler, öğrenim kredisinden yararlanamazlar..

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