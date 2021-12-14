KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı? KYK burs ve kredi sorgulama ekranı

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı? KYK burs ve kredi sorgulama ekranı

KYK bursu için başvuru yapan binlerce üniversite öğrencisi, "KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı?" sorusunu gündeme getirdi ve araştırmaya başladı.

YKS maratonunu atlatan ve üniversiteyi kazanan adaylar, KYK almak için başvuru yaptı.

Başvuru yapan üniversite öğrencileri sonuçların açıklanması için gözünü Gençlik ve Spor Bakanlığı'na çevirmişti.

Gençler sonuçların ne zaman açıklanacağını öğrenmek için, "KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı? İşte yanıtı...

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2021-2022 eğitim öğretim dönemi yükseköğrenim burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı. Haberi, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasıyla duyurdu.

Yükseköğrenim burs/kredi başvuru sonuçlarını "www.turkiye.gov.tr" adresine giriş yaparak öğrenebilirsiniz.



