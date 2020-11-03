KYK burs ve kredi başvuruları uzatıldı mı? KYK son başvuru tarihi ne zaman?

KYK burs ve kredi başvuruları uzatıldı mı? KYK son başvuru tarihi ne zaman?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu 2020-2021 eğitim öğretim yılı için burs ve kredi başvuruları ilgili önemli bir açıklama yaptı. Peki, KYK başvuruları uzatıldı mı?

KYK burs başvurusu normal şartlarda 3 Kasım 2020 tarihinde sona erecekti. Başvuru sürecini henüz tamamlamamış öğrenciler tarafından KYK burs başvuruları ne zaman bitiyor sorusuna yanıt aranıyordu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu konuyla ilgili önemli bir açıklama yaptı.

KYK BAŞVURULARI UZATILDI MI?

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklama doğrultusunda KYK kredi ve KYK burs başvuruları; 2020-2021 eğitim öğretim yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı sonucunda ilk kez bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrencilerle beraber yükseköğretim programında eğitimi süren ve yurt dışında eğitim gören Türk vatandaşları için uzatıldı.

KYK başvuruları ile ilgili açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, "Her zaman olduğu gibi gençlerin yanındayız. Bize ne zaman ihtiyaç duyarlarsa oradayız. Burs kredi başvuruları ile ilgili olarak başvurusunu çeşitli nedenlerle yapamayan öğrencilerimizi düşünerek başvuru sürelerimizi uzatma kararı aldık." ifadelerini kullandı.

KYK BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR?

KYK kredi ve burs başvurusu ne zaman bitecek sorusuyla ilgili olarak; normal şartlarda 3 Kasım 2020 tarihinde sona ermesi gereken başvuruların 8 Kasım Pazar günü saat 23.59’a kadar uzatıldığı bilgisi verildi.

Dolayısıyla KYK başvuru tarihi ile ilgili değişiklik yaşanmış oldu. Böylece öğrenciler 8 Kasım 2020 saat 23.59’a kadar başvurularını gerçekleştirebilecekler.

KYK KREDİ VE BURS BAŞVURU EKRANI