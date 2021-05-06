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KYK burs ve kredi ödemeleri başladı mı? Mayıs ayı KYK burs ve kredi ödeme tarihleri 2021

KYK burs ve kredi ödemeleri başladı mı? Mayıs ayı KYK burs ve kredi ödeme tarihleri 2021

Milyonlarca yükseköğrenim öğrencisi, Mayıs ayına ait burs ve kredi ödemelerinin ne zaman yatırılacağını merak ediyor. Peki, mayıs ayı burs ve kredi ödemeleri başladı mı, ne zaman yatacak?