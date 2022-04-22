KYK burs ve kredileri bayramdan önce yatar mı? 2022 KYK mayıs ödemeleri...

KYK burs ve kredileri bayramdan önce yatar mı? 2022 KYK mayıs ödemeleri...

KYK burs ve kredi imkanından faydalanan öğrenciler, Ramazan Bayramı öncesi ödemelerin yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. Peki KYK mayıs ayı burs ve kredileri bayramdan önce yatar mı?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) öğrenim kredisi alan öğrenciler, mayıs ayına denk gelen bayrama sayılı günler kala ödemeleri sorguluyor.

KYK ödemeleri TC kimlik numaralarının son hanelerine göre her ayın 6-10 tarihleri arasında yapılıyor.

Bu sene 2 Mayıs'a denk gelen Ramazan Bayramı vesilesiyle de KYK ödemelerinin öne alınıp alınmayacağı merak konusu oldu.

2022 yılında kredi-burs miktarı, lisans öğrencilerinde 850 liraya, yüksek lisans öğrencilerinde 1700 liraya, doktora öğrencilerinde 2 bin 550 liraya yükseltildi.

Binlerce öğrenci, "KYK mayıs ödemeleri erken yatacak mı?", "KYK burs ve krediler bayramdan önce yatar mı" sorularına yanıt arıyor.

2021-2022 eğitim öğretim yılı mayıs ayı KYK burs/kredi ödemeleri için gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı çevrildi.

Peki KYK burs ve krediler bayramdan önce yatar mı? İşte mayıs ayı KYK ödeme tarihleri...

KYK ödemeleri bayramdan önce yatar mı?

Mayıs ayı KYK burs ve kredilerini Ramazan Bayramı öncesi yatıp yatmayacağı henüz belli değil. Ödeme tarihleri hakkında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nunaçıklama yapması bekleniyor.