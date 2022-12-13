KYK bursu zammı ne kadar oldu? 2023 burs zam oranı açıklandı! İşte KYK burs ve kredisi zam oranı

KYK bursu zammı ne kadar oldu? 2023 burs zam oranı açıklandı! İşte KYK burs ve kredisi zam oranı

KYK bursu ücretlerinin yeni zammı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz gün gerçekleşen kabine sonrası kameraların karşısına geçerek 2023 KYK burs zammını açıkladı.

Önceki gün düzenlenen Kabine Toplantısı'nın sonrasında önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan KYK burs zammını ve yeni ücretleri duyurdu. Gelişme sonrası "KYK burs zammı ne kadar?" sorusu merak edilmeye başlandı. Peki KYK burs zammı ne kadar?

2023 KYK burs zammı ne kadar?

Öğrenciler tarafından "2023 Lisans, önlisans, yükseklisans ve doktora KYK bursu ne kadar?" soruları merak ediliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesine ödenen öğrenim bursu ve kredisinde her yıl artış yaşanıyor.

Son gelişmelerle birlikte 2023 KYK lisans bursu 850 TL'den 1250 liraya, Yüksek Lisans burs ücreti 1700 TL'den 2 bin 500 liraya, Doktora burs miktarı ise 2 bin 550 TL'den 3 bin 750 TL'ye yükseltildi.

KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

2021 yılında KYK burs başvuruları 10 Kasım'da sona ermişti ve sonuçlar ise 15 Aralık 2021 tarihinde ilan edilmişti. Bu senenin sonuç tarihi merak ediliyor ancak 2021 yılı bilgileri göz önünde bulundurulduğunda bu sene burs başvuru sonuçlarının Aralık ayının son haftasında açıklanması beklenmekte.

KYK burs ve kredileri ne zaman yatacak?

Burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin Ekim ayından itibaren üç aylık burs-kredileri hesaplara yatırılmış olacak. Ayrıca KYK, ödemeleri TC kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6. ve 10. günleri arasında gerçekleştiriliyor.