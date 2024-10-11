KYK ek başvuru sonuçları açıklandı

Haber Merkezi

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ek başvuru sonuçları ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı KYK yurtlarında barınmak için ek başvuru yapan öğrencilerin sonuçları açıklandı.

Başvuru sonuçlarının açıklandığını duyuran Gençlik ve Spor Bakanlığı, sosyal medya hesabında bazı açıklamalarda bulundu.

SONUÇLAR E-DEVLET'TEN ÖĞRENİLECEK

Bakanlıktan yapılan açıklamada, üniversitelere ek kontenjan ve özel yetenekle yerleşen, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler ile yüksek lisans/doktora öğrencilerinin yurt başvuru sonuçlarını e-Devlet üzerinden öğrenebileceği belirtildi.

BAŞVURU SONUCUNU GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ,

KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN SON GÜN 13 EKİM

Açıklamada, "Yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin, kayıt işlemlerini 13 Ekim Pazar günü saat 23.00'e kadar e-Devlet üzerinden tamamlaması gerekiyor. Yurt kaydının tamamlanması için ilk kayıt ücretinin ödenmesi ve e-Devlet'te yer alan taahhütnamenin onaylanması şartı aranıyor." denildi.

YEDEK SIRASINI BEKLEYENLER SIRAYI TAKİP ETMELİ

Yedek sırası bekleyen öğrenciler için ise yerleştirmelerin devam edeceği, yurtlara yerleşmek isteyen öğrencilerin her hafta güncellenen yedek sırasını takip etmesi gerektiği bildirildi.

Kayıt işlemlerinde sorun yaşayan öğrencilerin de 7/24 hizmet veren ALO GSB (444 0 472) üzerinden yardım talep edebileceği vurgulandı.