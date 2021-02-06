KYK hafta sonu ödenir mi, hesaba geçer mi? KYK şubat ayı ödemeleri yapıldı mı, ne zaman?

KYK hafta sonu ödenir mi, hesaba geçer mi? KYK şubat ayı ödemeleri yapıldı mı, ne zaman?

KYK kredi ve burs ödemelerinden yararlanan öğrenciler, ödeme tarihlerinin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle hesaba yatıp yatmayacağını araştırıyor. Peki şubat ayı kyk ödemeleri ne zaman?

Kredi ve Yurtlar Kurumu Kredisi'nden kredi veya burs alan yükseköğretim öğrenciler, ödemeler ile ilgili gelişmeleri takip ediyor.

Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gerçekleştirilen ödemeler, hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle merak konusu oluyor.

Şubat ayı KYK ödemeleri ne zaman? sorusu merak edilen konular arasında yerini aldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu Twitter hesabından, burs ve kredilerin hesaplara yatırılmaya başlandığını duyuran bir paylaşım yaptı.

Peki KYK hafta sonu ödenir mi, ne zaman yatar? İşte KYK ile ilgili açıklamalar..

KYK HAFTASONU ÖDENİR Mİ?

Şubat ayı ödeme tarihleri bu yıl hafta sonuna denk geldi. Ödemelerin hesaplarına yatıp yatmayacağını araştıran öğrenciler, gelen açıklama ile birlikte yanıt buldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin şubat ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplarına yatmaya başladığını açıkladı.

Bakan Kasapoğlu yaptığı açıklamada, bugün başlayan burs ve kredi ödemelerinin 10 Şubat'a kadar TC kimlik numarasının son rakamlarına göre hesaplara yatacağın bildirdi.

ŞUBAT AYI KYK ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Kimlik numaralarının sonu 0 olanlar bugün, 2 olanlar yarın, 4 olanlar 8 Şubat, 6 olanlar 9 Şubat, 8 olanlar ise 10 Şubat'ta ödemelerini alabilecek.

Buna göre burs ve kredi miktarı lisansta 650 lira, yüksek lisansta bin 300 lira hesaplara yatırılacak.