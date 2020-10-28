KYK kredi ve burs başvurusu nasıl yapılır? E-Devlet 2020 KYK burs ve kredi başvuru ekranı

KYK kredi ve burs başvurusu nasıl yapılır? E-Devlet 2020 KYK burs ve kredi başvuru ekranı

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nden binlerce öğrencinin beklediği açıklama geldi. Pandemi nedeniyle aksayan KYK kredi ve burs başvurusu ile ilgili detaylar belli oldu.

Koronavirüs salgını nedeniyle gecikme yaşanan konuyla ilgili KYK burs, kredi ve yurt başvuruları başladı. Öğrenciler kredi ve burs başvurularını nasıl yapacaklarını araştırıyor.

KYK BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

2020-2021 eğitim öğretim yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı'na girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile hâlen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşlarının burs/kredi başvuruları başladı. Burs/kredi hakkından yararlanmak isteyen öğrencilerin 28 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında e-Devlet üzerinden başvurması gerekiyor.

KYK BAŞVURUSU SON GÜN NE ZAMAN?

E-Devlet üzerinden alınacak olan başvurular 3 Kasım 2020 saat 23.59'a kadar devam edecek.Bütün öğrencilerin e-Devlet’teki başvuru indeks sayfasını okuyup onaylaması gerekiyor. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.

KYK KREDİ VE BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru işlemleri e-devlet sistemi üzerinden yapılıyor. Dolayısıyla e-devlet şifresi olmayan öğrencilerin bir e-devlet şifresi edinmesi veya T.C. kimlik kartı, mobil imza, internet bankacılığı, e-imza gibi yöntemleri kullanarak sisteme giriş yapması gerekiyor.

Başvuru sırasında öğrencilerden eğitim, sosyal ve ekonomik durumla ilgili bilgiler isteniyor. Bunun yanı sıra bilgiler, kamu kurumlarından gelen veriler ile karşılaştırılıp teyit ediliyor. Burs ve kredi başvuruları için işlem yapıldığı sırada farklı başvuru sayfaları kullanılmıyor. Her iki başvuru da beraber alınıyor.