KYK kredi ve burs zammı ne kadar? KYK ödemeleri ne kadar oldu 2021? İlk ödemeler ne zaman?

KYK kredi ve burs zammı ne kadar? KYK ödemeleri ne kadar oldu 2021? İlk ödemeler ne zaman?

Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan öğrenim bursu veya kredisi alacak öğrencilere müjdeli haber geldi. KYK burs ve kredilerine 2021 yılında zam yapıldı. Peki KYK ödemeleri ne kadar oldu,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KYK öğrenim ödemesi alacak öğrencilere sevindiren haberi müjdeledi. Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı olarak ödeme alan öğrenciler yeni yılda zamlı şekilde yararlanacak.

Bu gelişmenin ardından öğrenciler KYK bursu bu yıl ne kadar verilecek? KYK burs zammı 2021 ne kadar olacak? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar.

KYK ÖDEMELERİ NE KADAR OLDU 2021?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre Kredi Yurtlar Kurumu devlet bursunda artış belli oldu.

Buna göre durumu olmayan üniversite öğrencileri lisans bursu 500 liradan 650 , yüksek lisans bursu 1100 liradan 1300, doktora burs 1600 liradan 1950 liraya yükseldi.

KYK İLK ÖDEMELER NE ZAMAN?

Taahhütnamesini onaylamış olan öğrencilere Ekim 2020 tarihinden itibaren ödeme gerçekleştirilecek. Ekim ayını da kapsayacak şekilde geriye dönük toplu ödeme yapılacak.

Öğrenciler, KYK burs kredi ilk ödeme ne zaman sorusunun yanıtını da merak ediyor. İlk ödemenin ocak ayında yapılması bekleniyor. KYK burs ve kredi ödemeleri genel olarak her ayın 6. ve 10. günleri arasında yapılıyor.

Bakan Kasapoğlu, T.C. kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını belirtti. TC Kimlik numarasının sonu “0” olanlar ayın 6'sı, “2” olanlar ayın 7'si, “4” olanlar ayın 8'i, “6” olanlar ayın 9'u, “8” olanlar ayın 10. günü ödemelerini alabilecek.