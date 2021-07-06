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KYK ödemeleri başladı mı? Temmuz ayı KYK burs ve kredi ödeme tarihleri 2021

KYK ödemeleri başladı mı? Temmuz ayı KYK burs ve kredi ödeme tarihleri 2021

Milyonlarca yükseköğrenim öğrencisi, temmuz ayına ait burs ve kredi ödemelerinin ne zaman yatırılacağını merak ediyor. Peki, 2021 temmuz ayı burs ve kredi ödemeleri başladı mı, ne zaman yatacak?