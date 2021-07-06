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- KYK ödemeleri başladı mı? Temmuz ayı KYK burs ve kredi ödeme tarihleri 2021
KYK ödemeleri başladı mı? Temmuz ayı KYK burs ve kredi ödeme tarihleri 2021
- Haber Merkezi
- 06.07.2021 - 09:45
Milyonlarca üniversite öğrencisinin faydalandığı KYK burs ve kredilerinin Temmuz ayı ödemelerinin hesaplara ne zaman yatırılacağı araştırılıyor.
Geri ödemesiz burs ve geri ödemeli kredi imkanlarından faydalanan öğrenciler, ''Temmuz ayı KYK kredi ve burs ödemeleri ne zaman yatacak?'' sorusuna yanıt arıyor.
T.C. kimlik numarasına göre KYK burs kredi ödeme tarihleri değişiklik gösteriyor. Peki KYK burs ve kredi ödemeleri başladı mı, ne zaman yatacak? İşte, Temmuz ayı 2021 KYK burs ve kredi ödeme tarihleri...
KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ BAŞLADI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin temmuz ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı.
Temmuz ayına ilişkin burs ve kredi ödemeleri, 6-10 Temmuz tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre yapılacak.
TC Kimlik numarasının sonu;
- 0 olanlar 6 Temmuz'da,
- 2 olanlar 7 Temmuz'da,
- 4 olanlar 8 Temmuz'da,
- 6 olanlar 9 Temmuz'da,
- 8 olanlar 10 Temmuz'da ödemelerini alabilecek.